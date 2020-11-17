Bakan Soylu'dan İzmir'de değerlendirme ve koordinasyon toplantısı - Son Dakika

Bakan Soylu'dan İzmir'de değerlendirme ve koordinasyon toplantısı
17.11.2020 00:58
İzmir'deki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünde değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yaptı.
İzmir'deki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünde değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'de yıkıcı etkileri olan depremin ardından kente geldi. Bakan Soylu'nun ilk durağı AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir milletvekillerinin de bulunduğu değerlendirme ve koordinasyon toplantısı, basına kapalı olarak gerçekleşti. - İZMİR
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