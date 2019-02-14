Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan Kadın Sporculara Malzeme Desteği

Bakan Soylu'dan Kadın Sporculara Malzeme Desteği

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımına malzemesi desteği yapıldı.

Bakan Soylu'dan Kadın Sporculara Malzeme Desteği, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımına malzemesi desteği yapıldı.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile bir lokantada Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Feyzi Yıldırım ve kadın sporcularla bir araya geldi. Bakan Soylu tarafından takıma dağıtılmak üzere malzeme gönderildiğini dile getiren Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, kadın sporculara başarılar diledi.

Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Feyzi Yıldırım ise, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Yemeğin ardında Kaymakam Kendüzler tarafından kadın futbolculara malzemeleri dağıtıldı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:37 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Yüksekova, Güncel
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