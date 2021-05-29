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Bakan Soylu'dan kadına şiddet ile ilgili dikkat çeken açıklama: 10 erkek pankart taşısa durum tersine döner - Son Dakika

Bakan Soylu'dan kadına şiddet ile ilgili dikkat çeken açıklama: 10 erkek pankart taşısa durum tersine döner

29.05.2021 12:38
Bakan Soylu'dan kadına şiddet ile ilgili dikkat çeken açıklama: 10 erkek pankart taşısa durum tersine döner, System.String[]

Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu'nda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, "Ne zaman 10 erkek eline alır bir pankart, gider de 'Biz Emine Bulut cinayetini şiddetle reddediyoruz' derse mesele tersine döner" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu'na yapılan çalışmalarla ilgili kapsamlı bilgi verdi. Kadınların kamuda yükselmesinde dezavantajlı olduğunu kabul ettiğini belirten Soylu, "Yani erkek üç tane hata yapıyor, göze görünmüyor, kadın hata yapınca 'Bakın, gördünüz mü?' deniyor" dedi.

Soylu'nun sözleri Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

"PKK faili meçhul cinayet yapıyor. PKK/KCK tarafından 1984'ten bu yana toplam 4 bin 495 sivil vatandaşımız katledildi. Katledilen vatandaşlarımızın 758'i kadın.

Gülistan Doku'yu bulabilmek için yürüttüğümüz çalışmanın, dünyada örneği bulunmuyor. En alt seviyeye kadar suyu indirdik. Bütün dalgıçlarımızı seferber ettik. Baraj kapağına da gidildi. Bulunamadı.

"BU İYİ BİR RAKAM DEĞİL"

Toplam 1909'dur mülki idare amiri sayımız. Kadın sayısı 1909'un içinde 86'dır. Bu iyi bir rakam değil. Jandarma Genel Komutanlığı'nda 1953 kadın var. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde müdür, amir 23 bin 905, kadın amir sayısı 2 bin 233. Özel Harekât'a kadın polis 400 kişi seçtik. Emniyetin toplam rakamı 311 bin 153; kadın polis sayısı 23 bin 642, yüzde 7.6.

20 MİLYON KİŞİ KADES UYGULAMASINI İNDİRDİ

KADES uygulamasını indiren vatandaş sayısı, 20 milyon 475 bin 178. İhbar sayısı 138 bin 978'dir. Halen 43 ilde 197 vakanın elektronik kelepçe takibi devam ediyor. Tüm kadın cinayetleri 2006'da 468, şimdi 385.

"NE ZAMAN 10 ERKEK ELİNE PANKART ALIRSA MESELE TERSİNE DÖNER"

Emine Bulut cinayetinde bir fotoğraf gördüm. 10 kadın ellerine almışlar bir pankart, gitmişler. Ne zaman 10 erkek eline alır bir pankart, gider de 'Biz Emine Bulut cinayetini şiddetle reddediyoruz' derse mesele tersine dönmeye başlamıştır."

Bakan Soylu'dan kadına şiddet ile ilgili dikkat çeken açıklama: 10 erkek pankart taşısa durum tersine döner

Süleyman Soylu, Emine Bulut, Cinayet, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu'dan kadına şiddet ile ilgili dikkat çeken açıklama: 10 erkek pankart taşısa durum tersine döner - Son Dakika


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