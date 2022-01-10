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Bakan Soylu'dan kadına yönelik şiddet açıklaması: "Bu yıl hedefimiz erkekler" - Son Dakika

Bakan Soylu'dan kadına yönelik şiddet açıklaması: "Bu yıl hedefimiz erkekler"

10.01.2022 16:32
Bakan Soylu'dan kadına yönelik şiddet açıklaması: "Bu yıl hedefimiz erkekler"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'deki bütün erkeklere aile içi ve kadına karşı şiddet konusunda neler yapmamaları gerektiğini anlatan kolluk birimlerimizle, girilmedik yer bırakmayacağımız bir çalışmayı başlatıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye'deki bütün erkeklere aile içi ve kadına karşı şiddet konusunda neler yapmamaları gerektiğini anlatan kolluk birimlerimizle, girilmedik yer bırakmayacağımız bir çalışmayı başlatıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Sağlık Bakan yardımcısı Sabahhattin Aydın katıldı. Dört bakanın katıldığı toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda 2022 yılında izlenecek yol haritası hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Soylu, "Yıllara göre yaptığımız çalışmalar ve ortaya koyduğumuz eylem planları bizim bu konuda hem atacağımız adımları hem yol haritamızı hem de ödevlerimizi çok önemli bir şekilde ortaya koymaktadır. Hepimizin sorumlulukları var ve bunları yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kadına şiddetle mücadele ve aile içi şiddetle mücadelenin yalnızca Türkiye'de sadece bir kesimin veya dünyada bir kesimin meselesi olmadığını söyleyen Bakan Soylu, "Sadece burada bir kesimin içi acımıyor. Bir kesimin sorumluluğu var da bizim yokmuş gibi davranışı ortaya koymak son derece hem insanlıkla bağdaşmayan hem de çağımızla uyuşmayan davranış modelidir. Yargıtay başkanımız bu konuda hem Türkiye'yi hem dünyayı ölçümleyen bir değerlendirme yaptı. Söylenmedik söz bırakılmadı. Bir hukuk insanın bu konuda yapmış olduğu değerlendirmeyi neredeyse 'siz bu konuya nasıl girersiniz? Bu konuda nasıl değerlendirme yaparsınız' diye linç girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu konuda maalesef bunu siyaset alanının bir parçası olarak değerlendiren 'acaba ben buradan nasıl bir siyaset üretirim de mevcut siyasi anlayışını yıpratırım' anlayışı söz konusu. Bunlarla birlikte yol alabilmenin mümkün olmadığını da ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

KADES uygulamasının uluslararası bir ödül aldığını hatırlatan Bakan Soylu, "Bizim ödülümüz bu konuda sıfır hadisenin olmasıdır. KADES yaklaşık 3 milyon 52 bin kadınımız tarafından indirildi. Bugüne kadar 279 bin ihbar oldu ve bunun 159 bin ihbarı gerçek ihbardı" ifadelerini kullandı. 81 ilde aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddete yönelik mücadele büroların kurulduğunu bildiren Soylu, "Bunların toplam sayısı bin 102 ve hem polis hem jandarmadan oluşuyor. Geçmişte müracaat eden ve ben bu işten vazgeçtim diyeni de karar olsa da olmasa da takip eden, hal hatır soran ve sürekli sahayı takip eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Bunu da sürekli devam ettireceğiz. Mümkün olduğunca sahadaki vakaların takibini gerçekleştiren bir anlayışa büründüğümüzü ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu kadının korunmasına yönelik önemli adımlar atıldığını ve atmaya da devam edildiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Bu yıl biz bir uygulama başlattık. Bu yıl hedefimiz erkekler. Adım adım Türkiye'deki bütün erkeklere aile içi ve kadına karşı şiddet konusunda neler yapmamaları lazım geldiğini ifade eden ve bunları anlatan kolluk birimlerimizle girilmedik yer bırakmayacağımız bir çalışmayı başlatıyoruz. Bu konuda inşallah kolluk birimlerimiz el birliğiyle tüm paydaşlarımızla birlikte önemli adımlar atacağız."

(Mevlüt İşli - İbrahim Çakmak/ İHA)

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Süleyman Soylu, Derya Yanık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan kadına yönelik şiddet açıklaması: 'Bu yıl hedefimiz erkekler' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan kadına yönelik şiddet açıklaması: "Bu yıl hedefimiz erkekler" - Son Dakika
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