Bakan Soylu'dan, Kağıthane'de esnaf ziyareti
8 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane'de esnaf ziyaretinde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:37 Kaynak: AA
, Kağıthane
'de esnaf ziyaretinde bulundu.
Soylu, Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret etti.
Esnafla sohbet eden ve vatandaşların taleplerini dinleyen Soylu, vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi.
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