Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan, Kağıthane'de esnaf ziyareti

Bakan Soylu'dan, Kağıthane'de esnaf ziyareti

8 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu'dan, Kağıthane'de esnaf ziyareti, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Soylu, Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret etti.
Esnafla sohbet eden ve vatandaşların taleplerini dinleyen Soylu, vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:37 Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Kağıthane, Güncel
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