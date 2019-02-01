Bakan Soylu'dan Kahraman Mehmetçik'e Ziyaret
23 dakika önce
Bakan Soylu'dan kahraman Mehmetçik'e ziyaret HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari-Van karayolunda görev yapan Mehmetçik'i ziyaret etti.
Bakan Soylu'dan kahraman Mehmetçik'e ziyaret
HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Hakkari- Van
karayolunda görev yapan Mehmetçik'i ziyaret etti.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Yüksekova
Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na uçakla inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, daha sonra beraberindekilerle Hakkari il merkezine gitmek üzere ilçeden ayrıldı. Bakan Soylu, il merkezine giderken Hakkari-Van karayolu üzerindeki Yeniköprü Jandarma
Kontrol-Uygulama Noktasında durdu. Burada görev yapan Mehmetçik ile bir araya gelen Bakan Soylu, onlarla bir süre sohbet etti. Bakan Soylu, daha sonra il merkezine gitmek üzere buradan ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:19 Kaynak: İHA
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