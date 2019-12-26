Bakan Soylu'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı - Son Dakika

Bakan Soylu'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Kanal İstanbul üzerinden deprem manipülasyonuyla siyaset yapmak, mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür" dedi.

Bakan Soylu'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Kanal İstanbul üzerinden deprem manipülasyonuyla siyaset yapmak, mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'ın 'Kanal İstanbul' Projesi ile ilgili yaptığı açıklamanın linkini Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda kendi sözlerine de yer veren Bakan Soylu, "Bu ülke, deprem üzerinden yapılan siyasetin bedelini çok ağır ödedi. Kanal İstanbul üzerinden deprem manipülasyonuyla siyaset yapmak, mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür. Peki işin bilimsel gerçeği nedir?" ifadelerini kullandı.


Süleyman Soylu, İstanbul, Siyaset, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil
Meral Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı 'evet' geldi CHP, Kanal İstanbul için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor

Son Dakika Haberleri
05:18 Türkiye'den Cezayir'e vize muafiyeti - Son Dakika
05:11 Yerli otomobilin ayrıntıları Resmi Gazete'de - Son Dakika
05:04 Yerli otomobilde detaylar belli oldu - Son Dakika
04:21 Otomobil üretiminde 5 ayrı model olacak. Yıllık üretim kapasitesi ise yılda 175 bin adet olacak. - Son Dakika
04:20 Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da... - Son Dakika
00:35 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 05:36:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]