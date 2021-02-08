Türkiye'nin içişlerine karışan Piri'ye, Bakan Soylu'dan sert yanıt: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın - Son Dakika

Türkiye'nin içişlerine karışan Piri'ye, Bakan Soylu'dan sert yanıt: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

08.02.2021 07:24

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Parlamentosu'nda Hollanda'yı temsilen bulunan Kati Piri'nin Boğaziçi, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Soylu, "Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın... Ancak kötü isteklerin Türkiye'de hiç gerçekleşmeyecek" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Parlementosu'nun Hollandalı temsilcisi, Hollanda İşçi Partisi milletvekili Kati Piri'nin Twitter paylaşımına cevap verdi.

Türkiye'nin içişlerine karışan Piri'ye, Bakan Soylu'dan sert yanıt: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

"ÇİRKİN TALEPLERİNLE YAŞLANACAKSIN"

Bakan Soylu, Piri'nin "Uluslararası dayanışma sınırlarla bitmiyor. Türkiye'deki demokratları desteklemek için konuşmaya devam edeceğim. Boğaziçi öğrencileri için, Osman Kavala için, Selahattin Demirtaş ve daha fazlası için" yazılı paylaşımını alıntılayarak, "Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın... Ancak kötü isteklerin Türkiye'de hiç gerçekleşmeyecek" cevabını verdi.

Türkiye'nin içişlerine karışan Piri'ye, Bakan Soylu'dan sert yanıt: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

Süleyman Soylu, Kati Piri, Hollanda, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'nin içişlerine karışan Piri'ye, Bakan Soylu'dan sert yanıt: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın - Son Dakika


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