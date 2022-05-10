Son dakika haber | Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: "Asıl sana günaydın, biz bunu derken 'PYD terör örgütü değildir' diyordun" - Son Dakika
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Son dakika haber | Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: "Asıl sana günaydın, biz bunu derken 'PYD terör örgütü değildir' diyordun"

10.05.2022 20:52
Son dakika haber | Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: "Asıl sana günaydın, biz bunu derken 'PYD terör örgütü değildir' diyordun"

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu; 'Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir' dediğimiz için bize 'Günaydın' demiş.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu; 'Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir' dediğimiz için bize 'Günaydın' demiş. Biz bunu derken; 'PYD terör örgütü değildir' diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu; 'Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir' dediğimiz için bize 'Günaydın' demiş. Asıl sana 'Günaydın'. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Biz bunu derken; 'PYD terör örgütü değildir' diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Asıl sana günaydın, biz bunu derken 'PYD terör örgütü değildir' diyordun' - Son Dakika


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