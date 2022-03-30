Son dakika... Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na iki soru - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na altılı toplantı sonrası hazırlanan metinle ilgili iki soru sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, altı muhalefet parti liderinin toplantısıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Kılıçdaroğlu; altılı toplantısından sonra 'bir büyükelçini' bir büyükelçiye metni düzeltmek için gönderdin. Problem 1, bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı? Problem 2, kime sattı? Grup Toplantısını bekledik. Cevap gelmedi" dedi.

(Ali Nargüner/ İHA)