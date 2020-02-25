Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması - Son Dakika
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Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

6 saat önce

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklamasıİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs ile ilgili "Yok 2 hasta var, 3 hasta var, bunların hepsi yalan ve dayanaksız. Böyle bir şey olursa biz bunu vatandaşımızla paylaşmak zorundayız" dedi.

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması, System.String[]

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs ile ilgili "Yok 2 hasta var, 3 hasta var, bunların hepsi yalan ve dayanaksız. Böyle bir şey olursa biz bunu vatandaşımızla paylaşmak zorundayız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nöbetçi bakan uygulaması kapsamında TBMM'ye gelişinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Soylu, İran'dan yolcuların Ankara'ya getirilmesiyle ilgili, "Yolcuları karantinaya alıyorlar. Bir önceki işlem aynı şekilde devam edecek. İran'dan girişler yasak. Ama Türk yolcular için daha önce koyduğumuz bir parantez vardı. Bu parantez çerçevesinde bir değerlendirme olmuş. Onun dışında İran'dan Türkiye'ye gelişler kısıtlı" dedi.

Bakan Soylu, diğer risk alanlarına ilişkin yeni önlemlerle ilgili ise "Hem Ticaret hem Sağlık Bakanımız ile ortak bir değerlendirme yaptık. Türkiye'den transit geçiş İran'a gidebilir; ama Türkiye'ye oradan bir daha dönüş olmaz. Daha önce 15-20 günlük, 1 aylık bir İran öyküsü yoksa başka bir ülkeden geliyor, Türkiye'den geçiyor, İran'a gidiyor; ama biz onu bir daha Türkiye'ye almıyoruz. Tek yön" diye konuştu.

Bakan Soylu, koronavirüs vakalarının Türkiye'de saklandığı iddialarıyla ilgili ise "Dün Van'daydım. Yok 2 hasta var, 3 hasta var, bunların hepsi yalan ve dayanaksız. Böyle bir şey olursa biz bunu vatandaşımızla paylaşmak zorundayız zaten. Bunun doğrusu bu. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Sağlık Bakanımız da defalarca bu açıklamaları yaptı. Bu konunun bütün gelişimini kamuoyu ile paylaşmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Besti KARALAR/ANKARA,


Süleyman Soylu, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:29 Kaynak: DHA
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