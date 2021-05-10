Bakan Soylu'dan 'Kudüs' paylaşımı: Olduğu yerde huzur - Son Dakika

İsrail polisinin Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın işgaline karşı direnen Filistinlilere yönelik insanlık dışı muameleleri devam ederken, söz konusu olaylara Türkiye'den de çok sayıda tepki gelmeye devam ediyor.

SOYLU'DAN KUDÜS PAYLAŞIMI

Sosyal medyada çok sayıda Türk vatandaşı, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da İsrail tarafından yapılan uygulamaları sert bir dille eleştirirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da Kudüs'le ilgili bir paylaşım geldi.

"OLDUĞU YERDE HUZUR"

Bakan Soylu, Twitter hesabı üzerinden 1904 yılına ait Kudüs-ü Şerif Sancağı'nda görevli Türk Jandarması'nın fotoğrafını paylaşarak üzerine, "Olduğu yerde huzur" notunu düştü. Bakan Soylu'nun paylaşımına sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda yorum geldi.

İşte Soylu'nun o paylaşımı: