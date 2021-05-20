Bakan Soylu'dan mafyalara koruma verildiği iddiasına yanıt: Ben gelmeden önce verilmiş - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında gündemdeki iddialara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu mafyalara koruma verildiği iddiaları üzerine, "Bu ülkede mafyalara hayat hakkı tanımayız. Bu operasyonları başlatan benim" dedi.

"BEN GÖREVE GELMEDEN ÖNCE VERİLMİŞ"

Korumaların, kendisinin göreve gelmeden önce verildiğini ve kendisinin koruma kararlarını kaldırdığını aktaran Soylu, "Korumalar ben göreve gelmeden önce verilmiş, benim dönemimde kaldırıldı. Devlet zaman zaman koruma verir. Bir maraza çıkmasın diye bunlar yapılır" diye konuştu.

"BUNLARI SİLİP SÜPÜRMEK NAMUSUMUZDUR"

Mafya ile mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Soylu, "Bu devlet suçlu ile suçsuzu en iyi bilen anlayışa sahip. Bu bir operasyondur ve operasyon devam ediyor. Bunlarla mücadele etmek bizim namusumuzdur. Bunları silmek ve süpürmek de namusumuzdur" şeklinde konuştu.