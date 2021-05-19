Bakan Soylu'dan maket uçakla yapılan saldırı hakkında ilk açıklama: Herhangi bir zaiyat yoktur - Son Dakika

Bakan Soylu'dan maket uçakla yapılan saldırı hakkında ilk açıklama: Herhangi bir zaiyat yoktur

19.05.2021 09:28

Diyarbakır'da 8. Ana Jet Üssü'nde aralıklarla 2 patlama yaşandığı öğrenildi. Meydana gelen patlamalarla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan 8. Ana Jet Üssü'nde patlama yaşandığı iddia edildi. Kısa süreli silah seslerinin ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Saat 00:52 itibariyle 2. bir patlama daha meydana geldi.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da yaşanan patlama ile ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu. Bakan Soylu, "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur" dedi.

Diyarbakır'da askeri tesise maket uçaklı saldırı girişimi! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

"HERHANGİ BİR ZAİYAT YAŞANMADI"

Yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunan Diyarbakır Valiliği, "00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi ile bir saldırı girişiminde bulunulmuştur. Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir" ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Diğer yandan Diyarbakır'da yaşanan patlamayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır" denildi.

İşte Diyarbakır'daki patlamadan fotoğraflar:


Diyarbakır'da şiddetli patlama
Diyarbakır'da şiddetli patlama
Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi! Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi! Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi! Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Bakan Soylu'dan maket uçakla yapılan saldırı hakkında ilk açıklama: Herhangi bir zaiyat yoktur

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Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan maket uçakla yapılan saldırı hakkında ilk açıklama: Herhangi bir zaiyat yoktur - Son Dakika


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