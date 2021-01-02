Bakan Soylu'dan Malatya'da çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Bakan Soylu'dan Malatya'da çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama
02.01.2021 23:57
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da engelli bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu haberlerine ilişkin, "Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da engelli bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu haberlerine ilişkin, "Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Malatya'nın Arguvan ilçesi Narmikan(Yazıbaşı) Mahallesi engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğu haberleri hakkında açıklama yaptı. Soylu açıklamasında, "Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden yorulduk. Malatya'daki olayla ilgili birazdan valiliğimiz açıklama yapacak. Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok. Ailesi var çocuk var yeter artık" dedi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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