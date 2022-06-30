Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, saat 22.04'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde, Malatya genelinde ve çevre illerde herhangi bir olumsuz durum ve ihbar ulaşmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Hekimhan, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bakan Soylu'dan Malatya depremi açıklaması - Son Dakika

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