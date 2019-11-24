Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı
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Bakan Soylu'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajında, "Bu ülke hangi varoluş mücadelesini verdiyse, içinde mutlaka şehit öğretmenler de vardır" dedi.

Bakan Soylu'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajında, "Bu ülke hangi varoluş mücadelesini verdiyse, içinde mutlaka şehit öğretmenler de vardır" dedi.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Soylu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eline tebeşir alıp, karatahtanın başına geçtiğini hatırlatarak, "Bu ülke hangi varoluş mücadelesini verdiyse, içinde mutlaka şehit öğretmenler de vardır. Terörle mücadelede Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Bozkurt ve yüzlerce arkadaşı. 15 Temmuz şehidi öğretmen Yusuf Elitaş ve diğerleri. Bu medeniyet ve bu ülke, bir öğretmenlik eseridir ve kendisi de bir öğretmendir" dedi.Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün terörle mücadele ederken, göçü merhametiyle yöneten asil milletin aslında dünyaya da bir ders verdiğine vurgu yaparak, "Birleşmiş Milletler veya Avrupa Parlamentosu kürsüsünde Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya adaleti ve merhameti haykırıyorsa, bu toprakların öğretmenliğinin bize öğrettiği ilim, irfan ve vicdan sayesindedir. Bu vesileyle, gelmiş geçmiş bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, bu topraklar için şehit düşmüş tüm öğretmenlerimizi; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eline tebeşir veya kalem alıp, kara tahta veya beyaz tahta başına geçip ders anlatmış bütün öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.


Süleyman Soylu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:17 Kaynak: DHA
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