Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan Oryantiring Şampiyonu Astsubaya Tebrik

Bakan Soylu'dan Oryantiring Şampiyonu Astsubaya Tebrik

55 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Letonya'da düzenlenen Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda ikinci olan ilk Türk sporcu astsubay Ahmet Kaçmaz'ı kutladı.

Bakan Soylu'dan Oryantiring Şampiyonu Astsubaya Tebrik, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Letonya'da düzenlenen Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda ikinci olan ilk Türk sporcu astsubay Ahmet Kaçmaz'ı kutladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Letonya'da Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda dünya ikincisi ilk Türk sporcusu olan ve Dünya Oryantiring Federasyonu tarafından 2018 yılının en iyi performans gösteren sporcusu seçilen Jandarma Astsubay Ahmet Kaçmaz'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:12 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Letonya, Güncel
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