Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan patlama hakkında açıklama
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Bakan Soylu'dan patlama hakkında açıklama

32 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Araç seyir halindeyken patladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Araç seyir halindeyken patladı. Etrafta en ufak bir hasar söz konusu değil. Elde edilen birtakım bilgiler var netleşince kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:35 Kaynak: İHA
Süleyman Soylu, Reyhanlı, Araç, Güncel
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