Bakan Soylu 'Dan Polis Merkezi Amirliğine Gece Ziyareti
31 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapımı devam eden 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği'ni gece yarısı ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, yapımı devam eden 10 Nisan Polis
Merkezi Amirliği'ni gece yarısı ziyaret etti.
İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Süleyman Soylu
, yapımı devam eden 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek görevi başındaki polislerimizle bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.
Haber: Caner ÜNVER/ANKARA- DHA
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:20 Kaynak: DHA
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