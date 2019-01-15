Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu 'Dan Polis Merkezi Amirliğine Gece Ziyareti

Bakan Soylu 'Dan Polis Merkezi Amirliğine Gece Ziyareti

31 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapımı devam eden 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği'ni gece yarısı ziyaret etti.

Bakan Soylu 'Dan Polis Merkezi Amirliğine Gece Ziyareti, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapımı devam eden 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği'ni gece yarısı ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Süleyman Soylu, yapımı devam eden 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek görevi başındaki polislerimizle bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA- DHA - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:20 Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Polis, Güncel
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