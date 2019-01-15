Bakan Soylu 'Dan Polis Merkezi Amirliğine Gece Ziyareti
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapımı devam eden 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği'ni gece yarısı ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, yapımı devam eden 10 Nisan Polis
Merkezi Amirliği'ni gece yarısı ziyaret etti.
İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Süleyman Soylu
, yapımı devam eden 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek görevi başındaki polislerimizle bir araya geldi" ifadelerine yer verildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:33 Kaynak: DHA
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