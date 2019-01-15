Bakan Soylu'dan Polis Merkezine Sürpriz Ziyaret
50 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek görevi başındaki polislerle buluştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, 10 Nisan Polis
Merkezi Amirliğini ziyaret ederek görevi başındaki polislerle buluştu.
Bakan Soylu, Çankaya
'ya bağlı Balgat
semtinde yapımı süren 10 Nisan Polis Merkezi Amirliğine sürpriz ziyarette bulundu.
Görevi başındaki polislerle bir araya gelen Soylu, büyük bölümü tamamlanan polis merkezi amirliği hakkında bilgi aldı.
Binada incelemelerde de bulunan Soylu, polislerle de sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:35 Kaynak: AA
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