Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan 'Reyhanlı' açıklaması EYP olduğunu düşünüyoruz
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Bakan Soylu'dan 'Reyhanlı' açıklaması EYP olduğunu düşünüyoruz

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili, "Seyir halindeki bir aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz.

Bakan Soylu'dan 'Reyhanlı' açıklaması EYP olduğunu düşünüyoruz, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili, "Seyir halindeki bir aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz. 3'ü de geçici koruma kapsamında, geçici kimliğiyle beraber Türkiye'de yaşayan Suriyeli" dedi. 
İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da katıldığı programda, Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Seyir halindeki aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşündüklerini kaydeden Bakan Soylu, "İlk elde ettiğimiz bilgileri, Hatay Valimiz ifade ettiler. Seyir halindeki bir aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Tabi bunun için laboratuvar çıktılarına ihtiyacımız var. Oradaki sonuçlara ihtiyacımız var. 3'ünün de kimliği belli. 3'ü de geçici koruma kapsamında, geçici kimliğiyle beraber Türkiye'de yaşayan Suriyeli. 2'si hayatını kaybetti, 1'i şu anda ağır yaralı. Araç seyir halindeyken patladı yani ya içindeki EYP'nin zaman ayarı ya da başka bir dış etkenle iç etkenden kaynaklanmıştır" diye konuştu. 
Olayla ilgili tam soruşturma ve tüm bilgiler derlendiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Bakan Soylu, "Etrafta herhangi bir hasar söz konusu değildir. En yakınındaki arabada bile en ufak bir hasar söz konusu değil. İlgili tüm bağlantılarla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyor. Elde edilen birtakım bilgiler ve veriler var. Bunlar netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılacak. Geçmiş olsun" dedi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:28 Kaynak: DHA
Süleyman Soylu, Reyhanlı, Hatay, Güncel
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