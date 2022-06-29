Bakan Soylu'dan RTÜK'e Şikayet: "Salt Sansasyon İçin Yayın Yapmak Hukuka Aykırıdır"

MAHİR BAĞIŞ

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki değerlendirmelerini yayınlayan Halk TV'ye, Soylu'nun şikayeti üzerine para cezası kesti. Soylu'nun şikayetinde, "Objektiflikten ayrılmak, haber sınırını aşmak, genişletici ve yanlış yorumlarda bulunmak, gerçek dışı haber vermek, yersiz şekilde onur kırıcı sözler kullanmak, dürüstlük kurallarına aykırı davranmak, kişisel nedenlerle salt sansasyon için yayın yapmak hukuka aykırıdır" denildi.

RTÜK, bugün toplandı. Üst Kurul; KRT, Halk TV, Tele 1, TGRT ve Radyo Sputnik hakkında idari para cezası kararı aldı.

Edinilen bilgiye göre; KRT ile ilgili ceza kararı "Mesele" isimli programda da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili ifadeler gerekçe gösterilerek alındı. Halk TV'de yayınlanan ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un konuk olarak katıldığı "Mesele" isimli programda; Enginyurt'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki değerlendirmeleri, yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirildi.

Soylu'nun dilekçesinde şikayet edilen "Asıl Mesele" programının ismi "Asıl İşler" olarak yazıldı. Soylu'nun Enginyurt'un konuk olarak katıldığı Halk TV'ye yönelik şikayetinde şu iddialar yer aldı:

"Programın tamamı incelendiğinde basın özgürlüğü, düşünce ve ifade açıklama hürriyeti ile izah edilemeyecek şekilde fıkralarında yer alan ilkelere aykırı bir yayın yapıldığı tespit edilecektir.

Basının kamu görevi yapmasında göz önünde tutulan amaç ile kişilik haklarına verilen zarar arasında açık bir orantısızlık varsa, yayının hukuka aykırı olduğu kabul edilmelidir. Objektiflikten ayrılmak, haber sınırını aşmak, genişletici ve yanlış yorumlarda bulunmak, gerçek dışı haber vermek, yersiz şekilde onur kırıcı sözler kullanmak, dürüstlük kurallarına aykırı davranmak, kişisel nedenlerle salt sansasyon için yayın yapmak hukuka aykırıdır.

Bu açıklamalarda sonra denilebilir ki; basın özgürlüğünün kişilik haklarına üstün tutulabilmesi için yayının gerçeğe uygun olması, gerçeğe uygun yayının haber niteliği taşıması, gerçeğe uygun haberlerin verilmesinde nesnel (objektif) ölçütlere uyulması, haberin veriliş biçimi yönünden özle biçim arasında ölçülülük bulunması gerekir. Bir yayının hukuka aykırı olduğunun kabul edilmesi ancak açıklanan bütün bu koşulların birlikte varlığı halinde mümkündür. Yapılan bir yayın bu temel ilkelerden herhangi birine ters düşüyorsa hukuka aykırılık unsuru gerçekleşmiş olacaktır. Hukuk tarafından korunması mümkün olmayan içeriklerin yer aldığı bu program hakkında içtihatlar ve ilgili tüm mevzuatta dikkate alınmak suretiyle işbu başvuruda bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur."