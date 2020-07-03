Bakan Soylu'dan Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bakan Soylu'dan Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Hem soğutma çalışmaları hem de enkazdaki diğer çalışmalar devam etmektedir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Hem soğutma çalışmaları hem de enkazdaki diğer çalışmalar devam etmektedir. Bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor

Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasındaki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Bakan Koca'nın açıklamaları yaptığını söyledi.

Hem soğutma hem de enkazdaki diğer çalışmaların devam ettiğini belirten Soylu, "Onun üzerine söyleyebilecek bir değerlendirme yok. Bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda sayın Başsavcımızın da kontrolünde ve denetiminde, elbetteki patlamanın nerede meydana geldiği, nasıl meydana geldiğine yönelik çalışmalar da bu soğutma çalışmaları bittikten sonra değerlendirilip kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geçmiş olsun." diye konuştu.

Süleyman Soylu, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 12:45 Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı 12:28 Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor 12:18 Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:01 Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Avukatlar yasak dinlemedi! Meclis'e yürümek isteyen baro başkanları barikata takıldı
16:09
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
16:05
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
15:32
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
15:07
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
14:55
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
14:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 16:21:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu'dan Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]