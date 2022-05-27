GAZİANTEP - Bakan Soylu, "sahte bomba düzenekli eylem"e müdahale eden polisleri ödüllendirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te sahte bomba düzeneği ile canlı bomba eylemine müdahale eden polis memurlarını ödüllendirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Soylu, dün 17.10 sularında Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısı önünde meydana gelen olaya müdahale eden polis memurları Yılmaz Ordu, Yılmaz Uyanık, Ali Kurt, Orhan Çelik ve Bomba İmha Uzmanı Sinan Güneş'e altın hediye etti.

Video konferans yöntemiyle polis memurlarıyla görüşen ve tek tek sohbet eden Bakan Soylu, Milli Güvenlik Kurulu esnasında olayı öğrendiklerini, videodan olay anını izlediklerini, polis memurlarının aldıkları eğitim çerçevesinde soğukkanlılıkla, cesaretle, görev bilinciyle hareket ettiğini belirterek polisleri tebrik etti.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Üzerinde canlı bomba süsü verilmiş bir düzenekle Emniyet Müdürlüğü binamızın önüne gelen bu şahısın o esnada ortaya koyduğu eylem biçimine, arkadaşlarımızın tekrar altını çizerek söylüyorum ki görev bilinciyle, aldıkları eğitimle ve aynı zamanda da soğuk kanlılıkla mütenasip bir şekilde yaptıkları mukabele bana göre takdire şayandır. Ölçülü bir mukabeleyi doğru bir yöntemle ortaya koydular. Her birini tebrik ediyorum. Takdir ediyorum, kutluyorum. Aynı zamanda Vali ve Emniyet Müdürümüzü tebrik ediyorum. Takdir ediyorum, kutluyorum. Hem sizlere hem de ailelerine sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Allah sizi ve tüm polis teşkilatımızı muhafaza etsin. Bu vesile ile şehitlerimize ve gazilerimizden vefat edenlere Allah'tan rahmet, gazilerimizden hayatta olanlara sıhhat ve selamet diliyorum. Allah bizi onlara mahcup etmesin."

Gaziantep Valisi Davut Gül de her zaman desteklerini arkalarında hissettikleri Bakan Soylu'nun talimatlarıyla bu hassasiyetlerinin devam edeceğini belirtti.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ise "Arkadaşlarımızın gösterdiği reaksiyon Türk polis teşkilatının her ferdine yakışan bir reaksiyondu. Allah beterinden vatanımızı, milletimizi esirgesin." ifadelerini kullandı.

Vali Davut Gül, görüşmenin ardından olaya müdahale eden polis memurlarına başarı belgeleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen altınları takdim etti.