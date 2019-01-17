Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan Savaş'a Yalanlama

Bakan Soylu'dan Savaş'a Yalanlama

41 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, Suriyelilerin Hatay'ın bazı ilçelerinde aday olması halinde belediye başkanlığını kazanabileceği iddiasıyla ilgili, "Bir yönetici sorumluluğundan uzak, Hatay ve Türkiye'ye açık yalan söylüyor.

Bakan Soylu'dan Savaş'a Yalanlama, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, Suriyelilerin Hatay'ın bazı ilçelerinde aday olması halinde belediye başkanlığını kazanabileceği iddiasıyla ilgili, "Bir yönetici sorumluluğundan uzak, Hatay ve Türkiye'ye açık yalan söylüyor." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Hatay Belediye Başkanı bir yönetici sorumluluğundan uzak, Hatay ve Türkiye'ye açık yalan söylüyor. Seçim hesabı için... Yalan bulaşıcıdır dikkat." ifadelerine yer veren Soylu, Hatay'ın ilçelerindeki seçmen sayıları ile vatandaşlık kazanan Suriyeli seçmen sayılarını da paylaştı.

Paylaşımda Hatay'daki seçmen sayısının 1 milyon 78 bin 420, vatandaşlık kazanan Suriyeli seçmen sayısının ise 12 bin 596 olduğu, Suriyeli seçmen oranının yüzde 1,17 olarak gerçekleştiği belirtildi. Aynı paylaşımda, vatandaşlık kazanan Suriyeli sayısının 20 bin 793, vatandaşlık kazanamayan Suriyeli sayısının ise 232 bin 757 olduğu kaydedildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, daha önce Twitter hesabından "Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü ilçelerimizde bir Suriyeli çıkıp 'Ben başkan adayıyım.' dese şu an kazanabilecek durumda. 5 sene sonra Kırıkhan'ı kazanabilecek durumda olacak. 10 sene sonra Hatay'ı kazanabilecek durumda olabilecek." mesajını paylaşmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:35 Kaynak: AA

Türkiye, Hatay, Politika
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