Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan Seçim Açıklaması

Bakan Soylu'dan Seçim Açıklaması

5 dakika önce

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, "Büyükçekmece'deki olay usulsüzlüktür.

Bakan Soylu'dan Seçim Açıklaması, System.String[]
İçişleri Bakan Süleyman Soylu, "Büyükçekmece'deki olay usulsüzlüktür. Bir suç var ortada ve seçime yönelik yolsuzluk yapılmış" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Büyükçekmece'de seçim öncesi bazı seçmenlerin ikamet kayıtlarının değiştirildiği iddialarına ilişkin, "Büyükçekmece'deki olay usulsüzlüktür. Bir suç var ortada ve seçime yönelik yolsuzluk yapılmış" dedi.

"Bu seçim hangi şekilde biterse bitsin tartışması sürekli devam edecektir" diyen Soylu, "Seçimin bu tartışmalardan yoksun bırakılabilmesi için Sayın Bahçeli'ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır" açıklamasında bulundu.

(Emin Kuvat/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:41 Kaynak: İHA
Süleyman Soylu, Büyükçekmece, Güncel
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