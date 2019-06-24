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Bakan Soylu'dan seçim değerlendirmesi

55 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin yapığı açıklamada, "31 Mart sonrası olan olaylarda kıyamet koparanlar, Türkiye'yi diktatörlükle, hukuksuzlukla ve anti demokratiklikle suçlayanlar, dün akşam sevinç çığlıkları...

Bakan Soylu'dan seçim değerlendirmesi, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin yapığı açıklamada, "31 Mart sonrası olan olaylarda kıyamet koparanlar, Türkiye'yi diktatörlükle, hukuksuzlukla ve anti demokratiklikle suçlayanlar, dün akşam sevinç çığlıkları atıyorlardı" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanlığı Göç ve Manevi Destek Merkezi açılışına katıldı. Soylu açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Soylu, "31 Mart sonrası olan olaylarda kıyamet koparanlar, Türkiye'yi diktatörlükle, hukuksuzlukla ve anti demokratiklikle suçlayanlar, dün akşam sevinç çığlıkları atıyorlardı" dedi. Demokrasiyi tanımanın ve hazmetmenin kolay olmadığını belirten Soylu, "Bazen kazanmak kaybetmektir, bazen de kaybetmek kazanmaktır. Siyasi hayatımızda kaybetmişliklerimiz var, kazanmışlıklarımız var, bunlar olacaktır. Ama biz dünyayı yıkmıyoruz aramızdaki temel fark bu. Demokrasi şehitleri veren bir anlayışın içerisinden geliyoruz. Demokrasi şehitleri verdirenler ile verenler arasındaki temel fark var bu. Hukuka uyanlar ile hukuka küsenler arasındaki temel fark bu. Bizim biraz işimiz zorlaşacak. İşimiz şundan zorlaşacak, İstanbul'un, valiye 'it' diyen bir belediye başkanı oldu. Doktorlara şiddet, kadınlara şiddet... İnşallah bizim işimizi zorlaştırmaz. Benim söyleyeceğim bu" diye konuştu.
(İHA)
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:10 Kaynak: İHA
kıyamet, belediye başkanlığı, 31 mart, istanbul, Güncel
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