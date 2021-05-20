Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Sedat Peker operasyonlarıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, Peker'e çok sert çıktı.

"KİMSENİN KARISINA BİR ŞEY YAPILMADI"

Sedat Peker'in evine yapılan operasyonla ilgili "Kadın polis yoktu, eşimin çamaşırlarını erkek polise arattınız" iddiasına yanıt veren Bakan Soylu, "Kimle ilgili ne varsa. Ben kendimden sorumluyum. Ama yargı ve savcı bunu nereye götürecekse götürsün. Ben anlatacağım, bildiklerim var burada söylemiyorum. Bunun hesabı sorulacak. Öyle kalamaz. Biz tecavüzcü değiliz, uyuşturucu satıcı değiliz. Kimsenin karısına bir şey yapılmadı. Türk polisi ne yapacağını iyi bilir. Karısının iç çamaşırına sığınan acizler. Bu kurguyu ilmek ilmek boğazlarından getirmezsek" dedi.

"YILLARCA KOLLANMIŞLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Bakan Soylu, "Ben akıllı bir adamım. Birinci ve ikinci videoyu izledim. Hedefin Türk devleti olduğu konusunda, siz de izlerseniz ne olduğunu görürsünüz. Benim şuramda ödleklik yok. Türkiye'nin üzerinden yıllarca birilerinin himayesinde, psikolojik harp yürütenler, gayri nizami harp yürütenlerin himayesinde yıllarca kollanmışlara müsaade etmeyeceğiz. Süleyman gider, Ahmet gelir müsaade etmez. Anadolu'nun sahibi Allah'tır" diye konuştu.