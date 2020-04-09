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Bakan Soylu'dan "şehir değiştirmeyin" çağrısı Açıklaması
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara "şehir değiştirmeyin" çağrısında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara "şehir değiştirmeyin" çağrısında bulundu.
Soylu, Twitter hesabından "#BirlikteBaşaracağız" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, paylaşımında, "Evimizi terketmeyelim. Şehrimizi kesinlikle terketmeyelim. Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim. Sabretmeye, inzivaya devam edelim. İnanmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 01:14 Kaynak: AA
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