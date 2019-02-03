Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Bakan Soylu'dan Şehit Ailesine Ziyaret

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Köksal Kaşaltı'nın ailesini ziyaret etti.

Bakan Soylu'dan Şehit Ailesine Ziyaret, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Köksal Kaşaltı'nın ailesini ziyaret etti.

Bakan Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında F-16 savaş uçaklarından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atılan bomba sonucu şehit olan polis memuru Kaşaltı'nın Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti. Soylu, burada Kaşaltı'nın babası Hüseyin, annesi Satı ve aile yakınlarıyla sohbet etti. Yaklaşık bir saat süren ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu ve şehit için dua edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:46 Kaynak: İHA

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