Bakan Soylu'dan Şehit Ailesine Ziyaret
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit edilen özel harekat polisi Mehmet Akif Sancar'ın ailesini ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit edilen özel harekat polisi Mehmet Akif Sancar'ın ailesini ziyaret etti.
Soylu, beraberindekilerle şehit Sancar'ın eşi ve çocuklarının yaşadığı Ankara
'nın Etimesgut
ilçesindeki evine gitti.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından Soylu, bir süre sohbet ettiği şehidin ailesine görüşmenin sonunda bayrak ve Kur'an hediye etti.
Bu arada annesinin isteğiyle polislik mesleğini seçtiği belirtilen Sancar, 15 Temmuz gecesi istirahatte olmasına rağmen, göreve çağrılması üzerine ailesiyle vedalaşamadan evden çıkarak Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına gitmiş, aynı gece bulunduğu yerin FETÖ mensuplarınca bombalanması sonucu şehit olmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:39 Kaynak: AA
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