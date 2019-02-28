Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Bakan Soylu'dan Şehit Ailesine Ziyaret

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2006 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde araziye döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Azak'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Soylu'dan Şehit Ailesine Ziyaret, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2006 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde araziye döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Azak'ın ailesini ziyaret etti.

Soylu, beraberindekilerle şehit Azak'ın babası Mustafa ile annesi Pakize Azak'ın yaşadığı Altındağ ilçesindeki eve gitti.

Kur'an-ı Kerim okunması ve duanın ardından Bakan Soylu, bir süre sohbet ettiği şehidin ailesine görüşmenin sonunda bayrak ve Kur'an verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:02 Kaynak: AA

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