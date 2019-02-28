Bakan Soylu'dan Şehit Ailesine Ziyaret
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2006 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde araziye döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Azak'ın ailesini ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, 2006 yılında Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde araziye döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade
Teğmen Ömer Azak'ın ailesini ziyaret etti.
Soylu, beraberindekilerle şehit Azak'ın babası Mustafa ile annesi Pakize Azak'ın yaşadığı Altındağ
ilçesindeki eve gitti.
Kur'an-ı Kerim okunması ve duanın ardından Bakan Soylu, bir süre sohbet ettiği şehidin ailesine görüşmenin sonunda bayrak ve Kur'an verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:02 Kaynak: AA
Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 5,3 Milyar Liralık Ödeme Yapıldı
Şehit Babasını Dolandırmaya Çalışan 2 Şüpheliyi Muhtar Yakaladı
Irak'tan Dünyayı Ayağa Kaldıracak İddia: DEAŞ Lideri ABD'nin Koruması Altında Geziyor
Son Ankete Göre, 10 HDP'liden 8'i Partisinin Aday Çıkarmadığı Yerde Muhalefete Oy Verecek