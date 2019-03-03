Bakan Soylu'dan Şehit Ailesine Ziyaret
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde şehit düşen polis memuru Mahmut Bilgin'in ailesini ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, 2016 yılında Şırnak
'ın İdil
ilçesinde şehit düşen polis memuru Mahmut Bilgin'in ailesini ziyaret etti.
Soylu, beraberindekilerle şehit Bilgin'in babası Yusuf ile annesi Günnur Bilgin'in yaşadığı Beypazarı
ilçesindeki eve gitti.
Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Bakan Soylu, bir süre sohbet ettiği şehidin ailesine bayrak ve Kur'an-ı Kerim verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:36 Kaynak: AA
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