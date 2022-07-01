BAKAN SOYLU, BARTIN'DA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika
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BAKAN SOYLU, BARTIN'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

01.07.2022 12:41

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, selin etkilediği Bartın'da incelemelerde bulunarak, 'Bartın'da yapacağımız ilk iş Kozcağız Barajı'nın su tutmasını sağlamak, ikinci iş hemen Kozcağız Çayı'nın ıslahına başlayabilmek' dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, selin etkilediği Bartın'da incelemelerde bulunarak, 'Bartın'da yapacağımız ilk iş Kozcağız Barajı'nın su tutmasını sağlamak, ikinci iş hemen Kozcağız Çayı'nın ıslahına başlayabilmek' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın Gölbucağı Mahallesi'nde selden etkilenen bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Soylu vatandaşlarla sohbet ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Bakan Soylu yaptığı açıklamada, 'Bartın'da yapacağımız ilk iş Kozcağız Barajı'nın su tutmasını sağlamak, ikinci iş hemen Kozcağız Çayı'nın ıslahına başlayabilmek, Bartın Irmağı'nın altını gemi ile taramak. Burada temel mesele şu; şehir dikey bir şehir olmadığı için denizle, dere ile şarj etmiyor ve gitmiyor. Yani yağmur denize şarj etmiyor. ve bu su gitmediği için de su geri geliyor. Su geri geldiği için siz ne kadar ne yaparsanız yapın geri geliyor.' dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN SOYLU, BARTIN'DA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika

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