Bakan Soylu'dan 'Semra Güzel' açıklaması Böyle bir kişiyi TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terörist sevgilisiyle fotoğrafları çıktıktan sonra dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında fezleke hazırlanan HDP'li Semra Güzel hakkında, Böyle bir kişiyi, TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir. Bir parti, bir terör örgütü mensubunu bunu bildiği ve bunun detaylarına hakim olduğu düşüncesi ile nasıl sokmuştur dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenen Akreditasyon Ödül Teslim Töreni'ne katıldı. Bakan Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcıları, AFAD Başkanı Yunus Sezer, HAK- İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve 14 sivil toplum kuruluşunun üyeleri katıldı. Bakan Soylu, ülke genelinde 28 bin 496 toplanma ve 2 bin 860 barınma alanı bulunduğunu belirterek, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de toplanma alanlarıyla ilgili toplam 28 bin 496 toplanma alanının yapılması konusunda bir eylem planı ortaya koyduk ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, AFAD akreditasyonu kapsamında 36 akreditasyonun tamamlandığını ve 27 akreditasyon eğitiminin de devam ettiğini ifade ederek, Geçen yıl, Afet Eğitim Yılı'ydı. Bir önceki yıl, Afetlere Hazırlık Yılı'ydı. Geçen yıl, Afet Eğitim Yılı kapsamında 51 milyon kişiye ulaşma hedefimiz vardı. Kimine internet üzerinden, kimine yüz yüze eğitimlerle Kovid- 19 salgınına rağmen yoğun bir çalışmayla 56,6 milyon kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık. Üniversitelerle, yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, sendikalarımızla iş birliğimizi ve koordinasyonumuzu arttırmaya devam ettik. 183 üniversite, 13 bakanlık, 14 sendika, federasyon ve meslek kuruluşu, 14 branşta spor federasyonu ve 4 özel kuruluşla iş birliği protokolleri imzaladık diye konuştu.

'YIL SONUNA KADAR TATBİKAT YAPACAĞIZ'

Bu yılın da Afet Tatbikat Yılı ilan edildiğini belirten Soylu, 54 bin 302 tatbikat yapmayı planlıyoruz. Diyarbakır'da yaklaşık 4 ayrı tatbikat gerçekleştirdik aynı günde. Aynı zamanda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdik. İl düzeyi Türkiye Afet Müdahale Planı tatbikatlarımız, il düzeyi çığ tatbikatlarımız, bunlardan en kapsamlılarından birisini daha gerçekleştirdik. 81 ilimizde bulunan tüm okullarda eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz deprem anı tahliye tatbikatı bu tatbikatta da Sayın Milli Eğitim Bakanımızla birlikte 15 milyon 326 bin 705 öğrenci, 1 milyon 68 bin 373 öğretmen, 167 bin 378 çalışan, 51 bin 743 AFAD gönüllüsü, 358 sivil toplum kuruluşu, 3 bin 505 sivil toplum kuruluşu üyesi olmak üzere toplam 16 milyon 617 bin 900 kişi bu tatbikata katıldı. Yaklaşık 21 il düzeyi, 4 bölgesel, 3 çığ tatbikatının aralarında olduğu 54 bin 302 tatbikatın yüzde 10'unu, yani yaklaşık 5 bin tatbikatı tamamladık. Yıl sonuna kadar sürekli tatbikat yapacağız dedi.

'GEREKLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR'

Tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Soylu, belediyeler için gelen şikayet ve ihbarların olduğunu söyledi. Yüzlerce şikayet aldıklarını aktaran Soylu, Bize kanuna uygun olmayan ve vatandaşımızın da şikayet ettiği, kamunun tespit ettiği yüzlerce şikayet geldi. Bizim görevimiz, Teftiş Kurulu'nun, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün gelen haber ve şikayetlerin gerçeğe uygun olup olmadığını değerlendirmektir. Belediyeler ile ilgili ve valilikler ile alakalı ve ilgili kurumlar ile alakalı bu tür gelen taleplerin soruşturmaya dönüp dönmeyeceği elbette gerçeklik ile ilgili olup olmadığına yöneliktir. Bu konuda gerekli soruşturma devam ediyor açıklamasında bulundu.

'BÖYLE BİR KİŞİYİ TBMM'YE SOKMA SORUMLULUĞU KİME AİTTİR'

HDP'li Semra Güzel'in yakalanmasına ilişkin gelişmeler hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Bakan Soylu, şöyle konuştu

Her şey ortada. Terörle bağı olan bir kişinin TBMM'de bulunmasının ne anlama geldiğinin sorusu sorulmalıdır. Milletvekilliği kıymetli bir şeydir. Hem milletimiz hem de milletvekilliğini elde eden kişiler için önemlidir. Böyle bir kişiyi TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir. Bir parti, bir terör örgütü mensubunu, bunu bildiği ve bunun detaylarına hakim olduğu düşüncesi ile nasıl sokmuştur. Sorduğunuz kişi kendisinin ne yaptığını bilen bir kişidir. Onu sokan parti de onun ne yaptığını bilen bir parti. Türkiye için gecikmiş bir soru ve gecikmiş bir karardır.