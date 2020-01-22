Bakan Soylu'dan Şeyh Abdulkerim Çevik'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan Şeyh Abdulkerim Çevik'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Bakan Soylu'dan Şeyh Abdulkerim Çevik'in ailesine taziye ziyareti

14 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te geçen Pazar günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden bölgenin kanaat önderi ve Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu'dan Şeyh Abdulkerim Çevik'in ailesine taziye ziyareti, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te geçen Pazar günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden bölgenin kanaat önderi ve Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Mardin'deki programının ardından helikopterle Bitlis'in Güroymak ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Nurtepe Mahallesi'nde bulunan Muhammed Hafid Efendi Kuran Kursu binasında yapılan taziyeye katıldı. Yaklaşık 20 dakika burada kalan Bakan Soylu, Çevik'in yakınlarına başsağlı dileğinde bulunarak dua etti. Soylu, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlara da başsağlığı dileyerek Muş Havaalanı'na gitmek üzere helikopterle ilçeden ayrıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaretine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Ak Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Ak Parti teşkilatı mensupları ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.


Süleyman Soylu, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:15 Kaynak: DHA
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