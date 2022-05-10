Bakan Soylu'dan sığınmacılar konusunda kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmasında gündemdeki sığınmacılar konusuna da değindi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yönelik olarak Kılıçdaroğlu, "16 Aralık 2013'den bir süre sonra bu anlaşmayı AB ile imzaladılar. Sığınmacılar için Türkiye artık Avrupa'nın hapishanesi olacak, o hale getirdiler. İçişleri Bakanı geçen gün açıklama yapıyor. 'AB Türkiye'nin göçmen deposu olmasını istiyor' diyor. Günaydın beyefendi günaydın. Geri Kabul Anlaşması başımıza bela oldu diye neden söyleyemiyorsun?" ifadelerini kullandı.

SOYLU'DAN SERT YANIT

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Türkiye'nin AB'nin göçmen deposu olmadığını yıllardır söylediklerini ifade eden Soylu, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar" dedi.

"SİZİN DEDİKLERİNİZİ YAZSAK MAKİNA YANAR"

Paylaşımında Soylu, "Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu; 'Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir' dediğimiz için bize "Günaydın" demiş. Asıl sana 'Günaydın'. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Biz bunu derken; "PYD Terör Örgütü değildir" diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar" açıklamalarında bulundu.