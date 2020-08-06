Bakan Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Bakan Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma kısıtlaması konusunda, "Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir şey gündemimizde de değil" dedi.

Bakan Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma kısıtlaması konusunda, "Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir şey gündemimizde de değil" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "sağlık için, hepimiz için" başlığıyla Türkiye genelinde geniş çaplı olarak gerçekleştirilen korona virüs denetimlerine katıldı. Denetimler kapsamında Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir kapalı pazar yerine giden Bakan Soylu'ya, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ve Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz eşlik etti. Kapalı Pazar yerini baştan sona gezerek esnaflarla bir bir konuşan Bakan Soylu, pazarcı esnafına ve alışveriş yapan vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Denetim sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapmış oldukları değerlendirmeler sonucunda, haftada bir veya birkaç kez gerçekleştirilen denetimi bugün daha yoğun bir şekilde yapma konusunda adım attıklarının altını çizdi.

"Bugün 250 bin kişi denetime çıkmış durumda"

Bugün Türkiye'nin hemen hemen her noktasında bakan yardımcıları, valiler, kaymakamlar ve belediye başkanlarının, aynı zamanda ticaret, sanayi ve esnaf odaları dahil tüm kurumların hep birlikte salgın denetimi konusunda gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Soylu, "Derdimiz şu; bütün dünya bu salgınla karşı karşıya ve önce yapmamız gereken şey her bireyin yani kendimizin kurallara uymasıdır. Kurallarımız da aslında çok karmaşık değil. Maske, mesafe ve temizlik; Pazar yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, düğünlerde, derneklerde, nişanlarda, sünnetlerde, toplu yaşam alanlarında bunlara dikkat etmek. Bu sadece bir devlet sorumluluğu değildir. Eğer bunu bir devlet sorumluluğu olarak görürsek yanılırız. Bu aynı zamanda her bir bireyin bir sorumluluğudur. Bu konuda kolluk kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, zabıtamız ile hep beraber çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza buradan bir istirhamımız var; bir pazarcı 'seçmeyin' dediği zaman ona çıkışmamak lazım. Bir polisimiz 'maskenizi takınız' dediği zaman onu terslememek lazım. Bu kendisi için veya devletin koyduğu bir kural için değil; sağlık için, hepimiz için bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Burada bugün 250 bin kişi denetime çıkmış durumda, bunun içerisinde esnaf odalarımızdan ticaret odalarımıza, belediye başkanlarımızdan kaymakamlarımıza, valilerimize, kurum yöneticilerimize kadar tüm kolluk güçlerimiz dahil büyük bir gayret içerisinde, inanıyorum ki; bu salgını hep birlikte atlatacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Devlet olarak biz görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz ama vatandaşlarımızla birlikte bunu başarmalıyız"

Dünyada ve Avrupa'da salgının ikinci dalgasının geldiği değerlendirmelerinin olduğunu anlatan Bakan Soylu, "Aynı durumla biz de karşılaşmayalım, bundan 2-3 ay önce yaşadıklarımızla da karşılaşmayalım. Bunun otokontrolü, kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım. Burada da görev hepimize düşmektedir. Devlet olarak biz görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz ama vatandaşlarımızla birlikte bunu başarmalıyız. Bu konuda tüm esnaflarımızın, tüm iş yerlerimizin özellikle büyük üretim yerlerimizin, onların iş yeri sahiplerinin, orada çalışanların, sorumluların özellikle toplu taşımada; otobüs ve taksilerde tüm tedbirleri almak bizim temel sorumluluğumuzdur" şeklinde konuştu.

"Herkes elinden geleni ortaya koyarsa, samimiyetle bu meselenin üstesinden gelmiş, başarmış oluruz düşüncesindeyiz"

Salgın ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile oturup saatlerce değerlendirme yaptıklarını belirten Bakan Soylu, "Önümüzde hakikaten çok işimiz var. Memleketimizin çok işi var. Yazdan sonra da hem ekonominin hem ülkemizin selameti açısından bize bu salgın bize mazeret üretmemeli. Bunun için hepimiz dikkat etmeliyiz. Ne kadar zor dönemden geçtiğimizi, evlerden çıkamadığımız günleri, yaşlılarımızın mahzunluklarını hep beraber yaşadık. Birçok esnafımızın çok doğal olarak dükkanını kapatma zorunluluğunu hep beraber yaşadık. Yine aynı günlere dönmek elbette ki bizim, ülkemiz ve bahsettiğim kesimler açısından da büyük bir sorun teşkil eder. Yapacağımız çok basit; maske takacağız, mesafeye uyacağız, temizlik yapacağız ve toplu yerlerde; düğün, nişan, taziyelerde dikkat edeceğiz. Toplu taşımalarda dikkat edelim. Belediyelerimize büyük bir sorumluluk düşüyor. İdare dediğimiz tek bir parçadan oluşan bir yapı değildir. Belediyelerimiz, muhtarlarımız, esnaf teşkilatlarımız, ticaret odalarımız bu idarenin bütününün içerisinde, hep birlikte yönetiyoruz. Onun için herkes elinden geleni ortaya koyarsa, samimiyetle bu meselenin üstesinden gelmiş, başarmış oluruz düşüncesindeyiz" diye konuştu.

"Cuma akşamından Pazara kadar ekiplerin büyük bir bölümü düğün ve nişanlarda denetlemeye devam edecek"

Denetimlerin akşama kadar devam edeceğini kaydeden Bakan Soylu, "Buradan tekrar söylüyorum; Cuma akşamından itibaren Cumartesi ve Pazar günü de yine bahsettiğimiz ekiplerin büyük bir bölümü düğünlerde ve nişanlarda denetlemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Denetimlerin bir gün önceden haber verilmesiyle ilgili eleştirilere de değinen Bakan Soylu, "Beni bağışlayın, terör operasyonu yapmıyoruz, uyuşturucu operasyonu yapmıyoruz. Biz bir taraftan rehberlik, bir taraftan denetleme, bir taraftan uyarma, bir taraftan da hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşımıza tuzak kurup, 'aman maskesiz seni yakaladım, sana şu cezayı verelim' anlayışı içerisinde değiliz. Uyararak, bilinçlendirerek bu anlayışı hep beraber sağlamalıyız" dedi.

Sahil ve tatil beldelerine yönelik de açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Tatilinizi geçiriyorsunuz hayırlı olsun, bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tatilinizi geçirdikten sonra nereye döneceksiniz? Evlerinize döneceksiniz. Eğer tatilde salgından etkilenirseniz, doğal olarak döndüğünüz yerlere de bunu taşımış olacaksınız. Bu da ayrı bir sorumluluktur. Bu açıdan sadece bugünü tasarlamayalım. Tatil sonrasında da döneceğimiz şehirlerde karşı karşıya bırakacağımız durumu da tasarlayalım. Bunu hep beraber açık sözlülükle birbirimize ifade edeceğiz. Bu üç kavramı da; maske, mesafe, temizlik. Sayın Cumhurbaşkanımızın tamam dediği temizliğin, maskenin, mesafenin (TMM) baş harflerinden oluşan bu kavramı da hep birlikte sağlamaya çalışalım" değerlendirmesinde bulundu.

Basın mensuplarından gelen sorular üzerine sosyal medya üzerinden yapılan yanlış yönlendirmeler konusuna değinen Bakan Soylu, "Sağlık Bakanımız her gün rakamları paylaşıyor. Bugün sabahta hastanelerle alakalı bir açıklama yaptı. Salgın başladığı andan itibaren maalesef sosyal medyada, bir takım whatsapp hatlarında tezhiratlar söz konusu ve bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Çok doğaldır ki; dönem dönem inişler ve çıkışlar söz konusu olabilir. Bu rakamları Sağlık Bakanlığımız paylaşmaktadır" diye konuştu.

"(Sokağa çıkma kısıtlaması) Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir şey gündemimizde de değil"

Sokağa çıkma yasağının tekrardan gündeme gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma yasağı ile ilgili ortaya konulabilecek değerlendirmeler de bu teziratların bir parçasıdır. Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir şey gündemimizde de değil. En azından bizim bulunduğumuz çerçeve içerisinde böyle bir şey söz konusu değil. Elbette ki bilim kurulumuzun tüm tavsiyelerine uyuyoruz. Ben doktor değilim, profesör değilim hastalıktan anlamam. Biz, hastalıktan veya salgından anlayan kim varsa onun söylediği tedbirleri uygulamakla mükellefiz. Bizim belki bir hakkımız daha olabilir. O da toplumun sosyal durumunu iyi bir şekilde analiz edip ona göre adımlar atabilmek. Ama diğeri sağlık meselesi, o sağlıkçıların işidir. Biz bunu uygulamasıyla sorumluyuz. Bu konuda toplumu telaşa kaptırmak isteyen, dezenformasyonlarla topluma yanlış bilgi aktarmaya çalışanlar, endişe oluşturmak isteyenlerle ilgili, biliyorsunuz biz bu konuda maharetliyiz; gerek sosyal medyada, gerek diğer noktalarda bunu yapmaya çalışanlar varsa kanunlarımız çerçevesinde yakasından tutar alırız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz toplumumuzla bilgilerimizi paylaşıyoruz. Sadece bu kurallara uyalım. Onun dışında sokağa çıkma yasağı gibi, hastanelerle ilgili ortaya çıkarılan teziratlar gibi değerlendirmeler, elbette ki gerçekler oluşunca karşılık bulmadığı görülmektedir."

"(Orman yangınları) Görevimiz bu bireysel hataların en aza indirilebileceği bir tedbirler manzumesini ortaya koyabilmek"

Orman yangınlarıyla ilgili "mangal" konusunda bazı değerlendirmelerin yapılıp yapılmadığıyla ilgili bir soru üzerine Bakan Soylu, "Ormanlar bizim zenginliklerimiz, maalesef burada da bireysel hatalar bazen de kötü niyetlilik ortada duruyor ama bireysel hatalar daha fazla. Görevimiz bu bireysel hataların en aza indirilebileceği bir tedbirler manzumesini ortaya koyabilmek. Tarım ve Orman Bakanımızla da bunu defaten görüştük. Arkadaşlarımız Salı günü ve dün yine çalıştılar. Yarın zannediyorum yine orman teşkilatıyla bir araya gelecekler, yarın akşam itibariyle bir taslak ortaya çıkacak. Sonra sayın bakanımız ile değerlendireceğiz. İnşallah somut adımlarla birlikte bu konudaki tedbirlerimizi alırız. Bizim tedbir almakta herhangi bir çekincemiz söz konusu değildir. Tedbir alırız; almaktan da çekinmeyiz. Ama bu tedbiri ortaya koymaktan ziyade, tedbiri vatandaşımızla birlikte almamız önemli. Kendi hayatımla alakalı söylüyorum; her şeye illaki bir kural koymak zorunda değiliz. Bunlar bizim hayatımızın parçaları, bunu bilmek durumundayız. Oraya gittik, nerede bu yakılır, nerede yakılmaz, hangi ölçekle yakılır, hangi şiddetle yakılır, yakılırsa ne olur, bırakılırsa ne olur, hangi saatte izin var, hangi alanlarda buna izin var, bunların hepsi belli. Bunun dışına çıkmamamız lazım. İfademiz şudur; biz gerekli somut tedbirleri alacağız ve inşallah da bu seneki tedbirler sonucunda bu meselelerle ilgili zenginliklerimizi ortadan kaldıran sonuçları da bir vesileyle engellemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:51

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama - Son Dakika

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