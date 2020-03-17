Bakan Soylu'dan sosyal medyada dolaşan görüntüye ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan sosyal medyada dolaşan görüntüye ilişkin açıklama - Son Dakika

Bakan Soylu'dan sosyal medyada dolaşan görüntüye ilişkin açıklama

26 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada dolaşan görüntüye ilişkin, "Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor.

Bakan Soylu'dan sosyal medyada dolaşan görüntüye ilişkin açıklama, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada dolaşan görüntüye ilişkin, "Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa'dan gelen vatandaşların karantinaya alınacakları yurda götürüldüğü sırada bir yolcunun indirilmesinin ardından sosyal medyada dolaşan görüntüye ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, " Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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