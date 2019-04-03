Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan Sosyal Medyadaki Paylaşımlara Yalanlama

Bakan Soylu'dan Sosyal Medyadaki Paylaşımlara Yalanlama

49 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sosyal paylaşım sitelerinde ve WhatsApp gruplarında benim tarafımdan yapıldığı iddia edilen açıklamaların hiçbir gerçeklik payı yoktur.

Bakan Soylu'dan Sosyal Medyadaki Paylaşımlara Yalanlama, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sosyal paylaşım sitelerinde ve WhatsApp gruplarında benim tarafımdan yapıldığı iddia edilen açıklamaların hiçbir gerçeklik payı yoktur." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından, sosyal paylaşım sitelerinde ve WhatsApp gruplarında kendisi tarafından yapıldığı iddia edilen açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Soylu, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal paylaşım sitelerinde ve WhatsApp gruplarında benim tarafımdan yapıldığı iddia edilen açıklamaların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Gerek duyulduğu takdirde açıklamalar, şahsi sosyal medya hesaplarım üzerinden ve Bakanlığımız Basın Müşavirliği tarafından zaten yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın şahsıma ait olmayan açıklamalara itibar etmemelerini rica ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:17 Kaynak: AA

Twitter, Süleyman Soylu, Güncel
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