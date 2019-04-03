Bakan Soylu'dan Sosyal Medyadaki Paylaşımlara Yalanlama
49 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sosyal paylaşım sitelerinde ve WhatsApp gruplarında benim tarafımdan yapıldığı iddia edilen açıklamaların hiçbir gerçeklik payı yoktur.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Sosyal paylaşım sitelerinde ve WhatsApp gruplarında benim tarafımdan yapıldığı iddia edilen açıklamaların hiçbir gerçeklik payı yoktur." ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu
, Twitter
hesabından, sosyal paylaşım sitelerinde ve WhatsApp gruplarında kendisi tarafından yapıldığı iddia edilen açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.
Soylu, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:
"Sosyal paylaşım sitelerinde ve WhatsApp gruplarında benim tarafımdan yapıldığı iddia edilen açıklamaların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Gerek duyulduğu takdirde açıklamalar, şahsi sosyal medya hesaplarım üzerinden ve Bakanlığımız Basın Müşavirliği tarafından zaten yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın şahsıma ait olmayan açıklamalara itibar etmemelerini rica ediyorum."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:17 Kaynak: AA
Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'nın 194-225 Bin Kişi Aralığında İstihdam Oluşturması Bekleniyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama: Gerçeklik Payı Yoktur
ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor
Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'a Yanıt Verdi: Ben İstanbulluya Huzur Getirdim!