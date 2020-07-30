Bakan Soylu'dan sürücülere uyarılar - Son Dakika

Bakan Soylu'dan sürücülere uyarılar

Bakan Soylu'dan sürücülere uyarılar Afyonkarahisar-İzmir karayolunda denetim için durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayarak çocuklara hediyeler verdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayram ziyaretleri ve taziyeleri kısa tutalım" "Herkes kendi Hıfzıssıhha Kurulu olursa...

Bakan Soylu'dan sürücülere uyarılar

Afyonkarahisar-İzmir karayolunda denetim için durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayarak çocuklara hediyeler verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

"Bayram ziyaretleri ve taziyeleri kısa tutalım"

"Herkes kendi Hıfzıssıhha Kurulu olursa problem çözülür"

Bakan Soylu, işyeri ve düğün salonu sahiplerini de uyardı

"O kapalı olduğunuz günleri hatırımızda tutup tedbirlerimizi en yükseğe taşımak durumundayız"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'daki trafik uygulamasına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, korona virüs salgınıyla ilgili olarak bayramda ev ziyaretlerinin kısa tutulması gerektiğini vurgulayarak, "Herkes kendi Hıfzıssıhha Kurulu olursa problem çözülür bu kadar açık ve net" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu helikopter ile geldiği Afyonkarahisar'da Afyonkarahisar-İzmir karayolunda bulunan Bölge Trafik Denetleme istasyonu önünde durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayarak çocuklara hediyeler verdi.

"Bayram ziyaretleri ve taziyeleri kısa tutalım"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, özellikle Korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin ev ziyaretlerine ve oradaki vefatlara yapılan taziyelerin kısa tutulması gerektiği uyarısında bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayramda bir değil iki tedbirimiz var, bir de salgın tedbirimiz var. Özellikle vatandaşlarımıza buradan tekrar söylemek istiyorum, Sağlık Bakanımızla yaptığımız her görüşmede uyarmamızı istedi. Bayramlaşmalarımız lütfen kısa tutalım. Belki de milletimize söyleyebileceğimiz, uyarabileceğimiz en önemli husus budur. Bayramlaşmalarımızı kısa tutalım ve özellikle büyüklerimize gittiğimizde mesafemize çok dikkat edelim ev kısa tutalım. Bunun yanı sıra bayram dolayısı ile memleketlerine gidenler orada daha önce yaşanan vefatlara taziyelere gidebilirler. Tabi bu taziyeler toplu ve katılım yüksek olunca bu salgının yayılmasındaki belki de en önemli etkenlerden birisi. Bizim elde ettiğimiz bulgu ve değerlendirmeler bu yönde. Onun için İl Hıfzıssıhha Kurulları karar alıyorlar toplu taziyelerin kabul edilmesinin memleketimizin her yöresinde onlar kısıtlıyorlar. Ama buradan bir kez daha belirtmek isterim ki bu konuda, yani taziye konusunda toplu taziyelerden sakınılması, zaten bir kısıtlama söz konusu ama, bunu da bir kez daha söylüyorum sakınılması esastır" diye konuştu.

"Herkes kendi Hıfzıssıhha Kurulu olursa problem çözülür"

Herkesin kendi Hıfzıssıhha Kurulu olması halinde problemlerin çözülebileceği vurgusunu yapan Soylu, "Yani bu konuda herkes kendi Hıfzıssıhha Kurulu olursa problem çözülür bu kadar açık ve net. Herkesin kendi adına uygulayabileceği kuralları en iyi şekilde ortaya koyması gerekir. Yarın öbür gün Avrupa'da ikinci dalgadan bahsediliyor bununla karşı karşıya kalmamak için tüm tedbirleri uygulamamız gerekir" dedi.

Bakan Soylu, işyeri ve düğün salonu sahiplerini uyardı

İşyeri ve düğün salonu sahiplerine de uyarılarda bulunan Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üç ay öncesini hatırlamamız gerekiyor. İş yeri ve düğün salonu sahiplerine tekrar hatırlatıyorum o kapalı olan günleri hakikaten her birimiz sıkıntı çektik. Onun için o günleri hatırımızda tutalım. Açık olan günlerde tedbirlerimizi en yüksek taşımak durumundayız. Keyifli ve mutlu bir bayram geçirmemiz için bayramın salgının veya trafik kazalarının bir hüznün bir şekilde uygulamadığımız kurallar sebebi ile nedeni olmasın."

Bakan Soylu'dan sürücülere uyarılar

Süleyman Soylu, Afyon, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 10:54

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Soylu'dan sürücülere uyarılar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Bodrum rekora koşuyor! 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler         
19:06
Trabzonspor, CAS kararı sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidecek Trabzonspor, CAS kararı sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidecek         
18:49
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu         
18:07
CHP'den kulisleri sallayan CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt         
18:03
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu         
17:41
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı         
17:18
Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
15:58
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama         
15:11
Golcü arayan Beşiktaş, Sandro Wagner'in menajeriyle temasa geçti Golcü arayan Beşiktaş, Sandro Wagner'in menajeriyle temasa geçti         
15:01
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor         
14:50
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak         
14:22
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü         
14:21
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu         
14:04
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi         
13:58
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü         
13:26
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı         
12:39
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler         
12:36
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi         
11:42
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti         
11:16
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması         
11:15
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu         
10:28
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı         
10:28
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu         
10:21
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin         
10:11
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı         
09:56
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu         
09:40
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi         
09:27
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor         
09:10
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı         
08:46
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor         
08:25
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor         
07:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 23:19:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu'dan sürücülere uyarılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei