Bakan Soylu'dan telefon uyarısı - Son Dakika
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Bakan Soylu'dan telefon uyarısı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Twitter hesabından, "Telefon görüşmelerinizi kısa tutun" uyarısında bulundu.

Bakan Soylu'dan telefon uyarısı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Twitter hesabından, "Telefon görüşmelerinizi kısa tutun" uyarısında bulundu.

Bakan Soylu, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soylu, "Deprem sonrası iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayat kurtarır. Haberleşmenizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının. Telefon görüşmelerinizi kısa tutun" uyarısında bulundu.


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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:17 Kaynak: DHA
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