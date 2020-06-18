Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından korunmanın önemine vurgu yapmak için liderlerden maske paylaşımları geliyor. Salgınla mücadelede önemli bir aşama kaydeden Türkiye'de de kazanımların kaybedilmemesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sürekli olarak vurgulanan maske kullanımına bir destek de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan destek geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maske kullanımının önemini vurgulamak için Twitter üzerinden bir fotoğraf paylaştı.

Bakan Soylu'nun paylaşımı binlerce beğeni alırken "Korona mı maske mi? Tercihim elbette maske." mesajını verdi.

Öte yandan maske kullanımının yaygınlaşması için İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanda da maske takma zorunluluğu getirilmişti.