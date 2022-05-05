Bakan Soylu'dan TGRT Haber'de gündeme dair önemli açıklamalar - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu'dan TGRT Haber'de gündeme dair önemli açıklamalar

05.05.2022 15:57
Bakan Soylu'dan TGRT Haber'de gündeme dair önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber canlı yayınında gündemde yer alan konulara ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber canlı yayınında gündemde yer alan konulara ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

1 TEMMUZ İTİBARİYLE HIZ LİMİTİ ARTTIRILIYOR

1 temmuz itibari ile çalışmalar hazırlıyoruz. Standartların ilgili yollarda bunu karşılayabileceğini duyurdu. Hız limitlerini biraz daha arttıracağız. 120 km ve otobanlarda 132 km olan hızlar arttırılacak. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu ve Ankara- Niğde otoyolu bu seviyeleri kaldırabilecek seviyede.

ALINAN TEDBİRLER SAYESİNDE TRAFİK KAZALARI AZALDI!

Her yüz ölümden 22'si yaya. Ölümlü kazalar yüzde 61 oranında azaldı.

"Şu anda Amanos Dağları'nda 1 terörist ya var, ya yok. Onu da arıyoruz."

MÜLTECİLER KONUSU

Afganistan'daki göçün sebebi biz miyiz? Suriye iç savaşını mı biz başlattık? İnsanlar İç savaş varsa,vekalet savaşı varsa eğer yoksulluk varsa,eğer bir yandan eğitime,gıdaya,suya,sağlığa erişemiyorlarsa bu insanlar ne yapacak ve nasıl bir hayat orda tanzim edecekler. İnsaları vekalet savaşlarının içine düşürmüşsünüz. Yerin altını sömürmüşmüsünüz yerin üstünde sadece bir beden olarak bırakmışsınız. El altından buradaki büyükelçiliklerinden operasyon hazırlayanlar var. Kim kimin adamı, hepsini çözdük. Kim istila yapacakmış, bunu yapmak mümkün mü?

PROVOKASYONLARIN SEBEBİ 2023 SEÇİMLERİ

2019 yılında bu durumu kullanan siyasi partiler bazı belediyeleri kazandı. Göçmenler konusunda ne yaptılar? Şimdi unuttular. 2023 seçimleri geldi. AK Parti ve Cumhur İttifakını zora düşürecek şeyler söyleyerek bir pozitif katkı kullanmadan 'Göndereceğiz' diye söylemlerde bulunuyor. Hadi Halep'e gönderde göreyim. Herkes canından korkuyor. Orada büyük bir demokratik kıyım var. Bunu kimse görmüyor.

500 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ!

İstanbul'da toplam 500 bin kayıtlı Suriyeli var. 3.5 milyonun üzerinde Suriyeli kesinlikle yoktur. Son 5 yılda 1,5 milyon göçmen Türkiye'den ayrıldı. Toplam 3 milyon 762 bin 386 Suriyeli var.

(İHA)

YORUMLAR
500
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'İstanbul Havalimanı'nın ardından bir rekor da demiryollarında kırıldı' Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'İstanbul Havalimanı'nın ardından bir rekor da demiryollarında kırıldı'

Süleyman Soylu, İstanbul, Suriyeli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan TGRT Haber'de gündeme dair önemli açıklamalar - Son Dakika


Son Dakika
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
15:28 Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu
15:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Alım gücünü dengelemek için eşel mobil sistemi şart
15:00 Eğitimini tamamlayamayan yardımcı pilot yüzünden uçak geri dönmek zorunda kaldı
14:57 Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu
14:56 Asiye'nin son anları: Saplantılı suç makinesi önce ayağından vurdu, sonra kafasından
14:49 Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 16:06:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan TGRT Haber'de gündeme dair önemli açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement