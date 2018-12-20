Bakan Soylu'dan Türk-İş Başkan Atalay'a Ziyaret
12 saat önce
- Bakan Soylu'dan Türk-İş Başkan Atalay'a ziyaretANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk-İş Başkan Ergün Atalay'ı ziyaret etti.
- Bakan Soylu'dan Türk-İş Başkan Atalay'a ziyaret
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Türk-İş Başkan Ergün Atalay
'ı ziyaret etti.
Bakan Soylu, Atalay'ı Türk-İş Genel Merkezinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Bakan Soylu, "Asgari ücret görüşmelerini arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Ben bir ziyaret gerçekleştirmeye geldim" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:05 Kaynak: İHA
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