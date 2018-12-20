Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a Ziyaret

Bakan Soylu'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a Ziyaret

13 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Bakan Soylu'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a Ziyaret, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Bakan Soylu, Atalay'ı Türk-İş Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Bakan Soylu, "Asgari ücret görüşmelerini arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Ben bir ziyaret gerçekleştirmeye geldim" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:47 Kaynak: İHA

Politika
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