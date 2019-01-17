Bakan Soylu'dan 'Turkey Expo By Qatar Fuarı'na Ziyaret
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar'daki "Turkey Expo by Qatar" fuarını ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Katar
'daki "Turkey Expo by Qatar" fuarını ziyaret etti.
Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, Katar'ın başkenti Doha
'da, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren "Turkey Expo by Qatar" fuarına geldi. Burada stantları gezen Soylu yetkililerden bilgi alarak ziyaretçilerle sohbet etti. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:43 Kaynak: İHA
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