Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan 'Turkey Expo By Qatar Fuarı'na Ziyaret

Bakan Soylu'dan 'Turkey Expo By Qatar Fuarı'na Ziyaret

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar'daki "Turkey Expo by Qatar" fuarını ziyaret etti.

Bakan Soylu'dan 'Turkey Expo By Qatar Fuarı'na Ziyaret, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar'daki "Turkey Expo by Qatar" fuarını ziyaret etti.

Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, Katar'ın başkenti Doha'da, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren "Turkey Expo by Qatar" fuarına geldi. Burada stantları gezen Soylu yetkililerden bilgi alarak ziyaretçilerle sohbet etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:43 Kaynak: İHA

Katar, Güncel
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