Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'ın iddialarıyla ilgili açıklama (2)

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DAĞ KADROSUNA KATILIM EN DÜŞÜK SEVİYEDEİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van, Hakkari, Şırnak ve Ağrı 'İl Güvenlik toplantısı'na katıldı.

Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'ın iddialarıyla ilgili açıklama (3)

Oğuz Kaan Salıcı: Türkiye'de Çatışmalı Ortamın Sona Erdirilmesini Sağlamamız, Terörü Bitirmemiz Gerekiyor

CHP'li Salıcı'nın 'Aynı Maaşla İzmir'de Geçinebilir Misin' Diye Sordugu Hakkari'deki Öğretmen: 'Çok Zor. Kiralardan Dolayı'